CAMERA DI COMMERCIO. “Cassetto digitale”, un successo: 11 mila imprese casertane hanno aderito

Il presidente Tommaso De Simone: “Ma per noi è solo un punto di partenza, partecipiamo con grande determinazione al grande progetto di modernizzazione nei rapporti tra mondo economico e pubblica amministrazione”

In provincia di Caserta sono più di 11 mila le aziende aderenti al servizio impresa.italia.it, il Cassetto digitale dell’imprenditore, iniziativa avviata nel 2017 con l’intenzione di assumere un ruolo di “interfaccia” tra il mondo imprenditoriale e l’Amministrazione pubblica. Si tratta di un risultato significativo, con 1 milione di imprese aderenti a livello nazionale, con una crescita delle attivazioni del 100% in poco più di un anno, frutto dell’impegno di tutto il Sistema Camerale e di InfoCamere, nell’azione di partnership istituzionale con le imprese, per la messa a disposizione di strumenti digitali di reale semplificazione e innovazione.

Questo traguardo vuol essere un nuovo segnale di come il Sistema Camerale stia interpretando il concetto di trasformazione digitale, prioritaria per il mondo produttivo e per il sistema Paese, per il tramite di iniziative concrete: ogni cassetto digitale, infatti, rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all’utilizzo di smartphone e tablet, acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo delle Camere di Commercio aperto alle esigenze della propria impresa.

Il servizio ha visto aderire, senza oneri, tutte le diverse forme di impresa, con alcuni importanti cluster economici quali le società di capitali e le imprese individuali che rappresentano il 79% delle attivazioni. Non senza lungimiranza, questo innovativo servizio si è dimostrato tempestivamente attuale in questo particolare periodo storico, rappresentando un esempio concreto di come impresa e Pubblica amministrazione possano instaurare e sviluppare un rapporto continuativo assicurato dai paradigmi della fruizione in digitale.

«Un obiettivo significativo – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone – nella consapevolezza che questo risultato rappresenta solo un punto di partenza per continuare a rafforzare questo punto di contatto, sempre più efficace, tra l’impresa e l’architettura amministrativa del Paese, a supporto del percorso di semplificazione atteso dal sistema imprenditoriale e confermando il ruolo delle Camere di Commercio quale naturale interlocutore per l’impresa del futuro».