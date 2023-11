Camion si schianta contro una quercia, muore noto commerciante. A giudizio dipendente della Provincia

Udienza rinviata per l’assenza di un avvocato.

ROCCAROMANA. È morto l’8 aprile del 2017 il commerciante di Roccaromana, Antonio Attanasio, che perse il contro del suo camion mentre si trovava sulla Provinciale tra Dragoni e Riardo, andando a schiantarsi contro una quercia.

L’inchiesta, a seguito di questo decesso, ha appurato una presunta responsabilità in capo a un dipendente della Provincia di Caserta, reo di aver assunto comportamenti negligenti nella sua carica di capo cantiere, tra cui la mancata imposizione ai proprietari del fondo dove si trovava la quercia di rimuovere l’arbusto.

Per questo motivo, Ferdinando Capozzo, nato a Gioia Sannitica ma residente ad Alife, è sotto processo per omicidio colposo. Ma, ancora una volta oggi, l’udienza è stata rinviata per l’assenza di un avvocato.