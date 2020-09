DRAGONI – Tragedia in un’area di servizio lungo la strada statale Telesina a Dragoni. Un camionista 42enne è stato trovato morto all’interno della cabina del proprio mezzo. L’uomo si era fermato con il proprio camion per fare un pisolino. A lanciare l’allarme un collega. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso a quanto pare avvenuto per cause naturali.