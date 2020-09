CAMORRA. 13 ARRESTI. 14 ristoranti sequestrati nella Capitale

REGIONALE – Le mani della CAMORRA sui ristoranti del centro della Capitale. Dal Pantheon a Fontana de’ Trevi, passando per via dei Coronari, Castel Sant’Angelo, Piazza Navona e Trastevere, sono 14 i ristoranti sequestrati nell’operazione condotta oggi dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 persone fra cui i due boss del clan camorristico Moccia, Angelo e Luigi. In otto sono finiti in carcere e altri 5 ai domiciliari. La gestione dei locali e ristoranti era riconducibile al clan Moccia. Nel corso dell’operazione, coordinata dai pm Giovanni Musarò e Maria Teresa Gerace, i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, anche ai fini della confisca, di parte del patrimonio del clan, del valore complessivo di circa 4 milioni di euro, ricostruito e individuato nel corso delle indagini.