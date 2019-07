CAMORRA E CUORICINI. Teresa Vitolo e Stefano Fusco, quando l’amore non è bello, se non è litigarello

VITULAZIO – Non solo droga. Ci sono alcuni passaggi delle intercettazioni relative al gruppo criminale imperniato su Teresa Vitolo e su Stefano Fusco che, in qualche modo, ci permettono anche un pò di sdrammatizzare la situazione legata ai meccanismi di camorra che hanno mosso lo spaccio degli stupefacenti nell’area della provincia coincidente con l’agro caleno ma anche nel comune i Casal di Principe in cui era il figlio di Elio Diana ad occuparsi del mercato degli stupefacenti.

Si capisce dall’ordinanza che tra Teresa Vitolo e Stefano Fusco c’era una relazione, c’era un vincolo sentimentale. Lo si capisce da un lungo battibecco tra i due, durante il quale la prima accusa il secondo di “essere uscito” con una donna, probabilmente una cliente acquirente di droga. Ciò lo avrebbe saputo da una persona, ugualmente donna, che avrebbe assistito alla scena.

Particolarmente spassoso è il modo con cui Stefano Fusco tenta di discolparsi, tenta di dimostrare alla Vitolo che lui, in realtà, non si è mai allontanato con una donna e che lui era intento solo a “lavorare”, e quindi a svolgere la mansione di venditore di stupefacenti.

Sullo sfondo di questa scenetta c’è il noto bar Cristal di Vitulazio che Teresa Vitolo in pratica considera un luogo di perdizione per Stefano Fusco. Nel racconto che corre sul filo dell’intercettazione, emergono i ruoli di nuovi personaggi, pusher piccoli spacciatori i quali in qualche modo tengono bordone alla tesi di Stefano Fusco. Ma la Vitolo, donna di Casal di Principe, piuttosto esperta della vita, non crede ad una parola. Anzi è convinta che Fusco abbia addomesticato tutti i possibili testimoni per fare in modo che la sua scappatella non fosse conosciuta.

Comunque, la vicenda si comprende bene solo dalla lettura dello stralcio dell’ordinanza contenente passaggi piuttosto ampi di intercettazione, nel quale tutta quanta questa storia giallo-rosa viene esplicitata da diverse angolazioni.

QUI SOTTO LO STRALCIO INTEGRALE DELL’ORDINANZA