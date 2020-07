CASAL DI PRINCIPE – (gv) Indagato per concorso esterno, il tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza per Raffaele Pezzella arrestato 15 giorni fa dai Ros insieme a Tullio Iorio. Avrebbero gestito, secondo le accuse, appalti della Provincia. Pezzella, difeso dagli avvocati Giuseppe Stellato e Nando Letizia, dopo l’annullamento è stato scarcerato. Domani è atteso il riesame per Iorio.