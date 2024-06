CAMORRA. No alla sorveglianza speciale per il fratello dei boss

La Procura aveva chiesto per lui 3 anni di “vigilanza”.

MARCIANISE. Nessuna sorveglianza speciale per Benito Belforte, fratello dei boss Domenico e Salvatore Belforte. A stabilirlo la sezione Misure di prevenzione del tribunale sammaritano.

Benito Belforte era stato scarcerato nel 2020, dopo avere scontato una condanna per l’estorsione ad una agenzia di pompe funebri. Dopo la scarcerazione era stata la stessa Procura a chiedere per lui la sorveglianza speciale per tre anni, ma i giudici hanno accolto la tesi dell’avvocato Nicola Musone, ritenendo l’uomo socialmente non pericoloso.