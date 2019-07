CAMORRA & PUBBLICITA’. Mario Iavarazzo contro i fratelli: “La prossima volta vengo io a CASALE e succede il bordello”

CASAL DI PRINCIPE – Mario Iavarazzo si occupa dei contratti pubblicitari e del loro rinnovo. E’ quanto emerge, in maniera del tutto evidente, nell’ordinanza che lo ha condotto in carcere, e che conferma, in pieno, l’accusa mossagli dalla dda.

Infatti Iavarazzo si arrabbiava non poco con i suoi fratelli e gli ordinava di non prendere alcun impegno con i clienti per il rinnovo dei contratti perchè, in quelle occasioni, se ne sarebbe occupato lui, di persona. Questo perchè i conti tra fatture pagate e spese, non tornavano. I fratelli, infatti, dopo i conteggi, capiscono che mancano 4mila euro.

Mario Iavarazzo incolpa il germano Francesco: “Questo è per farvi capire come spariscono i soldi, ecco qua come spariscono! Lui fa le cose e se li prende, tu fai le cose e te li prendi..inc..pensate che abbiamo la fabbrica. Dalla prossima volta se non vengo io a Casale succede il bordello, non fate manco il ca..o qua! non sono venuto io e non si è fatto niente. Dalla prossima affissione non prendete impegni, ci devo stare io”, tuona un furibondo Iavarazzo.