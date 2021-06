CAMORRA & SLOT. Respinto il ricorso di Dell’Aversano e Grasso. La Cassazione conferma la condanna

CASAL DI PRINCIPE – Definitiva la condanna per Massimo Dell’Aversano e Renato Grasso coinvolti nella maxi inchiesta sulle slot gestite dal clan dei Casalesi in Emilia Romagna. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando la sentenza, pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva inflitto 2 anni a testa a titolo di continuazione. In particolare erano stati inflitti 8 anni e 2 mesi complessivi per Dell’Aversano, 47 anni, accusato di truffa e trasferimento fraudolento di valori, e 8 anni e 8 mesi a Grasso, 57 anni, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.