CAMORRA Torna in libertà il mandante dell’omicidio di don Peppe Diana

CASAL DI PRINCIPE Gravemente malato, ritenuto “malato terminale” e per questo per motivi di salute e’ stata scarcerato Nunzio De Falco, accusato di essere il mandante dell’omicidio di Don Peppe Diana, il sacerdote assassinato a Casal di Principe il 19 marzo del 1994 per il suo impegno contro la camorra. Il giudice del tribunale di sorveglianza di Napoli ha accolto l’istanza dell’avvocato Gaetano Pastore che si e’ avvalso di una lunga perizia medica che accerta come le condizioni di De Falco, siano gravi e incompatibili con il regime carcerario, e ha disposto la scarcerazione del boss, che era al carcere di Napoli Poggioreale.