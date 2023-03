CAMORRA & USURA. Il pentito dei Belforte al banco dei testimoni

Il pm della Dda ha depositato un’integrazione alla propria lista di testimoni

MARCIANISE/CAPODRISE – Giovanni Buonanno, figlio del ras Gennaro Buonanno, e collaboratore di giustizia da alcuni mesi, parlerà uno dei processi chiave sull’ usura a Marcianise.

Buonanno sarà sentito nel corso del processo a carico di Domenico e Raffaele Rossetti, di 66 e 48 anni di Capodrise, accusati di strozzinaggio. Lo ha formalizzato il pubblico ministero Ranieri della Dda di Napoli che ha depositato un’integrazione alla propria lista di testimoni nel corso dell’ultima udienza celebrata dinanzi al collegio presieduto dal giudice Crisci del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti Raffaele Rossetti avrebbe prestato ad un imprenditore 29mila euro riuscendone ad ottenere in cambio 60mila euro in circa 6 anni. L’accusa di prestiti a tassi usurari è arrivata quando la parte offesa è stata costretta a cedere un immobile intestato alla moglie del valore di 170mila euro.

Nel

corso dell’udienza si è assistito all’ammissione delle prove come richieste dalle parti. Si torna in aula a inizio aprile per l’inizio del dibattimento.