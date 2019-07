CAMORRA&MALAFFARE A TRENTOLA. Revocata la misura cautelare al poliziotto Melucci

TRENTOLA DUCENTA (T.P.) – Il tribunale del Riesame di Napoli sezione 10 collegio b ha revocato la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Caserta e sospensione dal servizio per mesi 12 a Giuseppe Melucci,il poliziotto in servizio alla questura di Napoli accusato di favoreggiamento personale nell’indagine che ha coinvolto il sindaco di Trentola Ducenta Andrea Sagliocco.

Il suo difensore avvocato Clemente Enselmi ha sostenuto l’assoluta estraneità di Melucci ai fatti contestati ottenendo la revoca totale della misura in atto in considerazione del fatto che la stessa implicava la sospensione dal servizio.