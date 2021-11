CAMORRISTI PAPERONI Ecco i luoghi dove si passavano le valigette piene di mazzette in contanti. Davanti a un grande cimitero e nel parcheggio di un notissimo centro commerciale

L’organizzazione era curata direttamente da Giuseppe Guarino, il quale utilizzava molto suo cugino Ruggiero, il quale si muoveva a bordo di una Panda. In calce all’articolo lo stralcio dell’ordinanza con ulteriori dettagli

VILLA LITERNO/ORTA DI ATELLA (ma.va. e g.g.) – C’è un filo conduttore della filiera del riciclaggio di danaro con a capo Giuseppe Guarino: ed è il passaggio della consegna di danaro. Nell’ordinanza vengono riportati più episodi di consegna di soldi contanti e ve ne pubblichiamo un paio. Il primo avviene ad opera di Nunzia Moccia, la quale, su indicazione di Giuseppe Guarino, esegue il passaggio nei pressi del cimitero di Villa Literno. I finanzieri, a bordo di un elicottero, hanno immortalato la scena: l’arrivo dell’auto rossa della Moccia affiancata, poco dopo, da una Panda di colore grigio guidata da Ruggiero Guarino, cugino di Peppe Guarino e suo fiduciario. Le due vetture restano ferme per alcuni minuti, per poi prendere direzioni diverse. E’ l’11 dicembre 2019.

Un altro punto della provincia di Caserta è il parcheggio del centro commerciale Fabulae di Orta di Atella. Qui la signora Nunzia Moccia viene intercettata mentre parla con Peppe Guarino. In questo caso, si fa riferimento ad una cifra ragguardevole, pari a circa 28mila euro, la cui consegna che deve avvenire nel parcheggio dove Peppe Guarino che, al telefono si fa chiamare Gianni, ha inviato suo cugino Ruggiero, a bordo sempre della Fiat Panda. La Moccia in un primo tempo non riesce ad individuare quest’auto. C’è un poco di concitazione ma alla fine la scorge.

I dettagli potete leggerli negli stralci che pubblichiamo in calce.

QUI SOTTO GLI STRALCI DELL’ORDINANZA