I NUMERI DEL COVID. Piano piano scende la curva del contagio in CAMPANIA. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Sono 1.575 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 135 casi identificati da test antigenici rapidi). Dei 1.575 nuovi positivi, 52 sono risultati sintomatici. I tamponi del giorno sono 20.469 (di cui 2.427 antigenici). Il totale dei casi positivi al coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 246.592 (di cui 3.387 antigenici), i tamponi complessivamente esaminati 2.714.018 (di cui 69.674 antigenici). Sono 14 i decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei morti in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 4.053. Sono 862 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 172.860. In Campania sono 107 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.301 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Rispetto all’8% di ieri, scendi all’7,7% il tasso di incidenza dei positivi in Campania.

Covid in Italia

Sono 12.074 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri, per un totale di 2.751.657 dall’inizio dell’epidemia. In aumento il numero dei decessi, 369 da ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Sono 294.411 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi che sale al 4,1 per cento. Sono, poi, 16.519 i dimessi/guariti, per un totale di 2.268.253. Sono 2.043 le persone ricoverate in terapia intensiva (-31 rispetto a ieri). Il totale dei ricoverati con sintomi e’ pari a 18.274, in calo. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.764), la Campania (1.575), l’Emilia Romagna (1.025), il ed il Lazio (871).