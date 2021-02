I NUMERI DEL COVID. Tra poco il ministro Speranza firmerà l’ordinanza per la ZONA ARANCIONE IN CAMPANIA. Ecco i dati del contagio. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Un “passo indietro” per la Campania nella lotta contro il Covid. Da domenica torna la ‘zona arancione’ e, quindi, maggiori restrizioni. Questo pare ormai inevitabile, anche se siamo in attesa dell’ufficialità che sarà tale sol al momento della firma dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Per quanto riguarda il contagio da coronavirus nella nostra regione, sono 1.616 i positivi del giorno in Campania (di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi) su 19.708 tamponi processati (di cui 2.788 antigenici), con un rapporto dei positivi sui tamponi che e’ pari all’8,2%, in leggero aumento rispetto a ieri. I sintomatici sono 54, mentre 1.411 positivi non presentano sintomi. Questi i dati trasmessi nel bollettino giornaliero dall’unita’ di crisi della Campania. I deceduti sono 13, di cui 12 avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre i guariti sono 1.556. Dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi, la Campania ha fatto registrare un totale di positivi pari a 249.781 (di cui 3.694 rilevati da test antigenici) su 2.753.612 di tamponi (di cui 75.291 antigenici). I deceduti sono 4.095 e 176.457 i guariti. Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva, 110, su 656 posti letto disponibili. Sono invece 1.313 le persone ricoverate in degenza, 23 piu’ di ieri, su 3.160 posti disponibili complessivamente.

Covid in Italia

Aumentano i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.479 nuovi casi positivi a fronte dei 13.762 di ieri. Cresce anche il numero dei tamponi. Oggi sono stati 297.128 contro i 288.458 di ieri, con un rapporto test/positivi che sale al 5,2 per cento mentre ieri era del 4,8 per cento. I morti sono 353, sei in piu’ rispetto a ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 95.235. Quanto alle regioni, in Lombardia sono stati rilevati 3.724 casi, in Emilia Romagna 1.821 e in Campania 1.616. Gli attualmente positivi sono 382.448 (-2.053) con 17.831 ricoverati con sintomi (-132) e 2.059 in terapia intensiva (+14). Restano in isolamento domiciliare 362 mila pazienti mentre sono 17.170 le persone guarite o dimesse.