I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. 2.185 casi e la curva dei contagi supera il 10%. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Ben 2.185 positivi in Campania con una curva in aumento e che passa dal 9,53% di ieri al 10,22 di oggi. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione. 303 casi sono stati identificati da test antigenici rapidi. In totale si sono registrati 1.763 asintomatici e 119 sintomatici (sia sintomatici che asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare) I tamponi del giorno sono 21.366 (di cui 3.568 antigenici). Il totale dei positivi finora registrati e’ di 257.939 (di cui 4.794 antigenici). Il numero complessivo di tamponi e’ di 2.842.283 (di cui 90.890 antigenici);. Si registrano altre 40 vittime (17 deceduti nelle ultime 48 ore, 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri;). Il; totale dei morti e’ di 4.219. I guariti sono 848 per un totale di 181.890.

Covid in Italia

In aumento i nuovi casi di Covid-19 in Italia ma cala la percentuale tamponi-positivi. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.424 nuovi casi positivi a fronte dei 13.314 di ieri. In aumento il numero dei tamponi, oggi sono stati 340.247 contro i 303.850 di ieri, con un rapporto test/positivi che sale a 4,8 dal 4,3 per cento di ieri. I morti sono 318, in calo rispetto a ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 96.666. Gli attualmente positivi sono 389.433 con 18.217 ricoverati con sintomi (+62) e 2.157 in terapia intensiva (+11). Sono poi 14.599 le persone guarite o dimesse. Quanto alle Regioni, in Lombardia sono stati rilevati 3.310 casi, in Campania 2.185 e il Piemonte 1.453.