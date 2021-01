I NUMERI DEL COVID. Buona notizie per la curva del contagio in CAMPANIA. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Sono 1.178 i casi di Covid-19 segnalati oggi in Campania, 84 dei quali identificati da test antigenici rapidi, su 15.933 tamponi processati, di cui 1.656 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 7,4%. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi regionale. I deceduti sono 26, di cui nove nelle ultime 48 ore, mentre i guariti del giorno sono 1.390. Dall’inizio dell’emergenza Covid a oggi si sono contagiate 216.930 persone in Campania su 2.367.290 tamponi effettuati. Sono decedute 3.669 persone e 150.266 sono guarite. Aumenta il numero di ricoverati in terapia intensiva che ad oggi sono 107, sei più di ieri, su 656 posti disponibili. I posti letto di degenza occupati sono 1.447, 23 meno di ieri, su 3.160 disponibili.

