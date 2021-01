I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Curva del contagio all’8,14%, 35 nuove vittime LE CIFRE E LE TABELLE

DATO NAZIONALE: oggi 14.372 casi e 492 morti, tasso positività 5,2%

Covid in Campania

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.313 positivi al Coronavirus, di cui 123 casi identificati da test antigenico rapido, 684 guariti e 35 decessi, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Si attesta oggi all’8,14% (contro il 7,39 di ieri) l’incidenza dei positivi al Covid in Campania.

Gli asintomatici sono 1.103 e i sintomatici 87, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 218.243 (di cui 1.062 antigenici), i morti sono 3.704 e le guarigioni 150.950. I tamponi processati complessivamente 2.383.402 (19.078 antigenici) di cui 16.112 eseguiti ieri, dei quali 1.940 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 98 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.474 occupati.

Covid in Italia

E’ di 14.372 casi individuati il bilancio delle ultime 24 ore sulla diffusione del contagio in Italia secondo il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. 492 i decessi. 275.179 i tamponi effettuati. Il tasso di positività è fermo al 5,2%. Gli attualmente positivi sono ad oggi in Italia 474.617, di questi 451.551 si trovano in isolamento domiciliare, 20.778 sono ricoverati con sintomi, In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 2.288 pazienti, 102 in più rispetto a ieri. Le persone vaccinate ad oggi sono 1.653.027