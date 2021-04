I numeri del COVID in CAMPANIA sono inattendibili da giorni. Mancano migliaia di positivi DALLA TABELLA GIORNALIERA

CASERTA – L’unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 2.314 di cui asintomatici 1.557 e sintomatici: 757. Tamponi molecolari del giorno: 19.403. Tamponi antigenici del giorno: 5.137. I nuovi decessi sono 34 (32 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 5.509. I guariti sono 1.968 per un numero complessivo di 246.327. Report posti letto su base regionale: terapia intensiva disponibili 656; occupati: 152- Degenza disponibili: 3.160, occupati: 1.567.

Continua il rumoroso silenzio attorno ai dati dei test rapidi, i cosiddetti tamponi antigenici. Anche oggi, 3 aprile, la regione Campania non dà informazioni riferibili a questo tipo di mappatura del contagio covid, bensì i dati si riferiscono ai soli i tamponi molecolari. Con questo tipo di test, oggi la percentuale del contagio in in Campania arriva a sfiorare il 12%, toccando quota 11,9 punti.

L’ultima giornata che la regione ha pubblicato i dati e il 18 marzo, con il bollettino aggiornato alle ore 23:59 del 17 marzo. In quel caso i test antigenici furono il 20% del dato complessivo, 5527 su 26207, e da questi 5000 circa emersero 284 positivi al coronavirus.

Ciò significa che la percentuale del contagio dei soli tessera rapidi era pari al 5,13%. Una cifra molto più bassa rispetto a quella dei tamponi molecolari, più del doppio in quella giornata (10,7%).

E’ dal 18 marzo ormai che non possiamo più conoscere il numero di contagi emersi dai test rapidi. E se, tendenzialmente, erano emersi in media 385 casi ogni 24 ore tramite i dati antigenici (un numero arrotondato considerando i cinque giorni precedenti all’ultimo bollettino con i dati completi), considerate le 17 giornate passate da quel 18 marzo, mancherebbero al conteggio definitivo ben 6.545 casi di positività al covid in Campania.

Ed è per questo motivi che i numeri del covid della regione Campania sono ormai inattendibili.

Covid in Italia

Sono 21.261 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri quando erano stati 21.932, per un totale di 3.650.247 dall’inizio dell’epidemia. Sono 376 i decessi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 481 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 359.214 rispetto ai 331.154 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi in calo allo 5,9 rispetto al 6,6 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi e’ di 564.855, con un calo di 440 unita’ rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 21.311, per un totale di 2.974.688 dall’inizio dell’epidemia. Sono 3.714 le persone ricoverate in terapia intensiva, in aumento rispetto alle 3.681 di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 28.489, in calo rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (4.132), la Campania (2.314), la Puglia (2.142), il Piemonte (2.127), e il Lazio (1.631).