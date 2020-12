I NUMERI DEL COVID. La CAMPANIA finalmente dà le cifre: ecco la situazione nelle Terapie Intensive. I DATI E LE TABELLE

Covid in Campania

Sono 1.554 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 19.003 tamponi. Dei 1.554 nuovi positivi, 84 sono sintomatici e 1.470 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall’inizio della pandemia sono 189.673, i tamponi complessivamente processati sono 2.035.364. Sono 32 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 2.844 i morti in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 1.878, con il totale dei guariti che sale a 109.574. Aumentano i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania: sono 113, +11 rispetto a ieri, mentre i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid sono 1.325.

Quest’oggi il ministero della Salute non riporta tra le note a corredo del report, che troverete in basso, l’impossibilità della nostra regione nel fornire i dati quotidiani sugli ingressi in terapia intensiva. Ed infatti, dopo diversi giorni in cui il numero dei pazienti di rianimazione e positivi al covid veniva riportato sempre in discesa dall’unità di crisi della regione Campania, oggi sale di 11 unità, passando da 102 a 113. Il caso ha voluto che ci sia un aumento proprio nell’unico giorno della settimana in cui la nostra regione ha reso noto questo dato.

I malpensanti, non di certo noi, potrebbero arrivare a ipotizzare che questi numeri siano stati resi noti solo oggi, dopo settimane di silenzio, perché la giornata di San Silvestro non è come tutte le altre. Un giorno di festa, precisamente prefestivo, in cui l’attenzione dell’opinione pubblica e più rivolta verso i fornelli e le tavole, piuttosto che nel controllare i dati relativi al covid.

Covid in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia il ministero della salute ha comunicato 23.477 nuovi casi di Sars-Cov-2 a fronte di 186.004 tamponi. Aumentano i tamponi, + 16.959 rispetto a ieri, e anche l’incremento dei nuovi casi segna +7.275 rispetto a ieri, ma soprattutto sale l’incidenza dei positivi: il tasso di positività è al 12,62 per cento. Ieri i nuovi casi di coronavirus erano stati 16.202 a fronte di 169.045 tamponi, con un tasso di positività del 9,58%.