I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA seconda regione in Italia per contagi, ma la curva del contagio cresce di poco. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.544 positivi al Coronavirus, di cui 101 casi identificati da test antigenico rapido, 1.276 guariti e 36 decessi, di cui 11 nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 1.360 e i sintomatici 83, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 227.181 (di cui 1.728 antigenici), i morti sono 3.856 e le guarigioni 160.976. I tamponi processati complessivamente 2.489.654 (34.511 antigenici) di cui 18.514 eseguiti ieri, dei quali 2.623 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 100 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.468 occupati.

Il rapporto tra positivi è tamponi si attesta all’8,3%, di soli 0,4 punti percentuali in più rispetto a 24 ore fa.

Covid in Italia

Sono 13.659 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 13.189 registrati ieri, per un totale di 2.597.446 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di decessi e’ pari a 422, in calo rispetto ai 477 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Sono 270.142 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 5 per cento, in aumento rispetto al 3,9 per cento di ieri. Sono, poi, 17.680 i dimessi/guariti, in aumento rispetto ai 15.748 sempre di ieri, per un totale di 2.076.928 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.151 le persone ricoverate in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi e’ pari a 19.743. A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.746), la Campania (1.544), l’Emilia Romagna (1.192), ed il Lazio (1.174).