I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Oltre il 10% il rapporto positivi-tamponi. DATO NAZIONALE. 10 mila nuovi contagi con oltre 77 mila test analizzati. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

E’ dell’11,07% il rapporto positivi-tamponi nel bollettino odierno dell’Unità di crisi, in risalita rispetto al 9,65 di ieri e non molto lontano dal 12,21% di due giorni fa. Oscillazioni probabilmente legate anche al ridotto numero di test eseguito nel periodo postfestivo. I nuovi contagi sono comunque 747, di cui 78 sintomatici, su 6.743 test processati. Si registrano 31 vittime, di cui 7 decedute nelle ultime 48 ore e 24 risalenti ai giorni precedenti; ben 1.044 i guariti. Respirano le terapie intensive (96 i posti occupati, due in meno di ieri) mentre crescono i posti letto di degenza occupati, 1.377 (+ 15 rispetto a ieri).

Covid in Italia

Sono 10.800 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 348 morti, che portano il totale delle vittime a 75.680 da inizio emergenza. 1.520.106 è il numero dei guariti (+16.206 da ieri), mentre diminuiscono gli attualmente positivi che ora sono 570.458 (-5.756). Questi i primi dati forniti dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile.