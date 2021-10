“CAMPANIA sta reggendo bene, stiamo uscendo dal COVID”

REGIONALE – “Mi sento oggi di dare un messaggio di assoluta fiducia e serenità, fino ad ora stiamo reggendo bene. Aspettiamo, comunque, la fine di ottobre per una valutazione complessiva, soprattutto per quanto riguarda le scuole. Tuttavia, la sensazione è che stiamo uscendo dal Covid“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il governatore ha, però, ribadito che “bisogna usare le mascherine finché non saremo definitivamente usciti dal Covid. Serve il rigore. Ricordo sempre che la Campania è la regione a più alta densità abitativa d’Italia, soprattutto per quanto riguarda la sua fascia costiera, quindi, bisogna stare attenti. Bisogna fare un ulteriore sforzo per quanto riguarda la campagna vaccinazioni e poi credo potremo riprenderci definitivamente la nostra vita“, ha concluso De Luca.