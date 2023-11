Campania: Zinzi (Lega), vicinanza a Coldiretti. Ora avanti insieme per commissario brucellosi

.

“In queste ore di fervore e attacco politico per aver difeso il Made in Italy ribadiamo la nostra amicizia con Coldiretti, sempre condannando ogni forma di violenza. L’auspicio è che la difesa del cibo di qualità, che da sempre ci unisce, porti Coldiretti a sposare in Campania anche la battaglia contro la brucellosi, che colpisce così duramente il comparto bufalino. Per noi parlamentari del territorio l’individuazione da parte del Governo di un commissario straordinario per il Mezzogiorno resta l’unica strada”.

Così il deputato della Lega e componente della commissione Antimafia Gianpiero Zinzi.