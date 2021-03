CAMPIONATO REGIONALE KART. Un altro podio per il giovane pilota Samuele Giannini

CASALUCE – Conferma il suo momento eccezionale di forma il giovanissimo pilota di kart Samuele Giannini, 9 anni, che ha chiuso al secondo posto la seconda prova del Campionato Regionale Aci Sport nella categoria “60 mini”, svoltasi sul Circuito Racing Kart di Casaluce.

Dopo la vittoria di due settimane nella prima gara della stagione sul circuito di Battipaglia, Samuele ha dimostrato di non aver alcun timore degli avversari della nuova categoria. Parte quinto in semifinale ma, grazie al suo talento ed ai suoi sorpassi, riesce a chiudere la sessione in seconda posizione. In finale mostra un’assoluta maturità che lo porta a gestire la situazione senza azzardi, visto anche il circuito molto tecnico e pieno di curve, e chiude con un ottimo secondo posto.

La gara è stata trasmessa in diretta streaming YouTube sul canale Unica channel tv dove nell’intervista di fine competizione il piccolo pilota ha ringraziato per il supporto la sua famiglia, a partire dal papà e dal nonno, gli sponsor e tutto il team Di Poto EVO kart con i motoristi Nitto Racing.La terza prova del Campionato Regionale è in programma l’11 aprile al Kartodromo Iscaro di Chianche, in provincia di Avellino.