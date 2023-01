CASTEL VOLTURNO – Cucciolo di pitbull finisce in un canale, salvato dai vigili del fuoco. E’ accaduto a Castel Volturno dove alcuni passanti hanno notato l’animale in acqua e allertato il 115. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone ha provveduto al recupero dell’animale in grande difficoltà scongiurando il peggio