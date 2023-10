Cani avvelenati, caccia al responsabile. 5mila euro a chi fornirà informazioni

Strage di animali lungo il lago Matese.

CASTELLO DEL MATESE E’ un susseguirsi di atrocità nell’alto Matese: tanti i cani morti per avvelenamento, tanto da far scattare una vera e propria caccia all’uomo, con tanto di ricompensa per chi potesse fornire indicazioni sull’autore.

Accade lungo il lago Matese e, precisamente a Castello del Matese, dove il proprietario di uno dei cani morti in tal modo ha annunciato di voler elargire una ricompensa di 5mila euro a chi saprà fornire indicazioni sul responsabile. Le segnalazioni possono essere fatte telefonando al 0823 784684 (telefono del comune di Castello del Matese).