DROGA A CASERTA. Chiusi tre locali in via San Giovanni e via Gemito. Denunciati i titolari

CASERTA – I carabinieri della compagnia di Caserta, al comando del maggiore Andrea Cirus, nella serata di ieri, 31 maggio, hanno eseguito un decreto di perquisizione e di sequestro nei confronti di 3 esercizi commerciali del capoluogo che vendevano marijuana o prodotti confezionati con tale sostanza del tipo vietato, cosiddetta sativa. I negozi sequestrati sono: Cannabis Store Amsterdam e il Free Flowers, siti entrambi in via San Giovanni, e il GreenPlanet Grow-Shop in via Gemito.

I titolari sono stati deferiti in stato di libertà in quanto detenevano ed esponevano per la vendita olio e resina ottenuti dalla coltivazione dalla varietà di cannabis sativa, nonché infiorescenze e foglie.