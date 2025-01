Cannibalizzata l’auto di un ex calciatore della Casertana

La vettura, una Mercedes, era parcheggiata in strada

Assalto nel cuore della notte: saccheggiata l’auto di Antonio Vacca, ex calciatore della Casertana, parcheggiata ai Ponti Rossi. I ladri hanno rubato tutti gli interni dell’auto, una Mercedes, compresi volante, sediolini e cruscotto oltre alla ruota di scorta, i fari e la maschera anteriore della macchina. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura e del commissariato San Carlo Arena sono stati i primi ad arrivare sul posto: hanno parlato a lungo con il calciatore, per raccogliere le prime informazioni e avviare le indagini.

Il 34enne ha spiegato che aveva parcheggiato il Suv della Mercedes in strada la sera precedente. La mattina dopo si era accorto del furto, quando era tornato alla macchina. In pratica i ladri avevano ‘cannibalizzato’ la vettura. Sono rimasti sul posto almeno mezz’ora. Gli agenti hanno ascoltato le persone che abitano nella zona, ma non ci sono testimoni e gli accertamenti partono dai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza: potrebbero aver ripreso il raid al rione Ponte Rossi.

Sul posto sono arrivati anche gli specialisti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi alla ricerca di tracce e delle impronte dei ladri.