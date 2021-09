Capannone in fiamme, incubo amianto tra i cittadini. Il sindaco firma l’ordinanza

CESA –“Quest’oggi ho adottato una ordinanza in merito all’incendio verificatosi nella notte tra il 25 ed il 26 agosto 2021 in un capannone sito in via Atellana. L’ordinanza prescrive la messa in sicurezza dell’edificio e la rimozione dell’amianto relativo alla copertura”, ad annunciarlo è il sindaco Enzo Guida.

“Nei giorni scorsi – aggiunge – sono stati effettuati dei sopralluoghi presso l’area interessata, da parte del Comando di Polizia Municipale e da parte tecnici del settore Ambiente. Abbiamo notizia che anche l’Arpac ha eseguito dei controlli ma ad oggi non abbiamo avuto ancora i risultati o comunicazioni ufficiali”.

“In questi giorni abbiamo avuto frequenti contatti con i proprietari dell’area che, in maniera diligente si sono sin da subito attivati per la procedura finalizzata alla rimozione. Abbiamo anche avuto incontri con i residenti della zona che, giustamente, erano preoccupati per le conseguenze dell’incendio”.

“Oltre a stabilire la rimozione – conclude il sindaco – atto obbligatorio nel rispetto delle norme vigenti, per un principio di precauzione abbiamo ordinato anche la messa in sicurezza”