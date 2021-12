CAPODANNO A CASERTA. Stop ai brindisi in piazza: la nuova ordinanza del sindaco Marino

CASERTA -“Non possiamo permetterci di perdere il controllo della situazione, sono urgenti misure che accettare quantomeno di limitare l’ eccessivo incremento di contagi registrati negli ultimi giorni”. Il sindaco Carlo Marino motiva così l’ordinanza appena pubblicata che introduce alcune critiche per la giornata del 31 dicembre con l’obiettivo di evitare assembramenti e, dunque, la possibilità di contagio. Il provvedimento è stato disposto al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppe Castaldo, alla quale hanno partecipato oggi anche i vertici di Camera di Commercio, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti. L’ordinanza sindacale n. 94, oltre a quanto già previsto dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 26, n.27 e n.28, vieta agli esercizi cittadini, dalle ore 11 del 31 dicembre alle 5 del primo gennaio, la somministrazione di alimenti e bevande al banco e ai tavoli, nelle aree esterne sia pubbliche che private. E’ consentito, esclusivamente, il servizio ai tavoli all’interno dei locali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di Covid-19. Inoltre, nella stessa fascia oraria è vietata qualsiasi forma di festeggiamento o brindisi nelle aree pubbliche e ad uso pubblico. La fiera bisettimanale di via Ruta, in programma per il 31 dicembre, sarà consentita esclusivamente agli esercizi del settore alimentare.