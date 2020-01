AVERSA – Un uomo residente a Torino è stato arrestato stanotte mentre si trovava in un albergo di Aversa, in compagnia di una donna. Voleva divertirsi ma su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale del capoluogo piemontese perchè deve scontare un anno di carcere per furto e rapine. E’ stato condotto in commissariato.