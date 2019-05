TRAGEDIA NEL POMERIGGIO. Noto avvocato si toglie la vita lanciandosi da un ponte

CAPRIATI AL VOLTURNO – Una notizia che ha scosso l’intera comunità paesana, quella del suicidio dell’avvocato Adriano Prato, di 53 anni.

L’uomo, che lascia una moglie e due figli, ha deciso nella tarda mattinata odierna di lanciarsi dal ponte Santo Spirito, che funge da raccordo tra il comune casertano e Roccaravindola.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per recuperare la salma, operazione difficoltosa per via della vertiginosa altezza dalla quale Adriano si è lasciato precipitare.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Venafro ed il sostituto procuratore Iannetti.