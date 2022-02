Capriglione, Lagravanese e l’allegra compagnia. I 13 NOMI dei commercialisti, dei titolari di coop colpiti da perquisizione e dove la DDA ha acquisito tanti documenti

Prosegue il nostro lavoro di analisi e di approfondimento sulle attività che i giudici dell’antimafia hanno delegato alla Squadra Mobile di Caserta che sta compiendo un’opera certosina, tutti gli affari di quello che si configura ogni giorno che passa e sempre di più, come un vero e proprio sistema

CASERTA – (g.g.) Rispetto all’elenco delle persone indagate nell’ormai nota inchiesta riguardante gli affidamenti dei servizi sociali in diversi comuni della provincia di Caserta, a partire da quello capoluogo, e in altri della provincia di Napoli, per intenderci quella che coinvolge pesantemente le notissime figure degli imprenditori Pasquale Capriglione di Carinola con sede a Falciano del Massico e Luigi Lagravanese da Casal di Principe, occorre fornire ulteriori informazioni su altre persone ugualmente coinvolte in quanto legali rappresentanti di società attenzionate dalla Dda nell’ambito della stessa indagine che ha portato lo scorso 10 dicembre ad una serie di perquisizioni di case private, di uffici pubblici e di studi privati.

Questi sono stati visitati dagli uomini della Squadra Mobile di Caserta. La maggior parte sono studi professionali di commercialisti, i quali assistono evidentemente la contabilità e le altre necessità delle cooperative implicate nell’indagine. Si parte dalla Amame, cooperativa con sede e domicilio fiscale a Santa Maria Capua Vetere Viale Kennedy e a Marcianise, via Strada Provinciale 335 in zona industriale per intenderci l’area Asi, non lontana dall’Outlet e dal Campania. Legale Rappresentante, Antonio Fabozzi, 38 anni, con scritture contabili depositate presso lo studio di Enrcio Varvazzo, 55 anni. Varvazzo opera nel suo studio di via San Carlo, sempre nella città capoluogo.

Di Campania Emergenza sappiamo ancora poco. A guardare il nome sembra una società attiva nei servizi sociali. Si tratta di una srl e non di una cooperativa. Insomma, controlleremo, informando i nostri lettori per ora che la sua sede si trova a Mondragone in via Fiumara, con rappresentante legale la signora Maria Santopaola, 74 anni, di Mugnano di Napoli. Per trovare le scritture contabili della Campania Emergenza, i poliziotti si sono recati presso lo studio di Albino Bisecco, 68 anni, con sede a Cellole, in via Umberto I.

Proseguiamo con la già più volte citata negli articoli diq uesti due mesi, EDV Service di Eufrasia Del Vecchio, sorella del killer e boss ergastolano del clna dei casalesi Carlino Del Vecchio. Le sedi visitate sono state quella legale che si trova a Casapulla in via Iannotta, e quella di servizio a Casagiove in via Appia.

Non sappiamo cosa produca “Non solo caffè” ma sappiamo che questa società è finita nel mirino degli inquirenti. La sua sede è a Casapulla, in via Mazzini, il suo legale rappresentante è Antonio Di Caterino, 38 anni. In questo caso, per trovare i suoi documenti, gli inquirenti hanno dovuto visitare lo studio di commercialisti Giardino, Zagaria, Simonelli e associati con sede alla via Cirigliano, zona Aversa sud, nei pressi dell’omonimo ippodromo.

Veniamo a Maurizio Pontillo, da anni commercialista di fiducia di Capriglione e nell’ultima campagna elettorale per le elezioni comunali di Caserta, coordinatore e mandatario di Pio Del Gaudio, con il quale il Capriglione, noi eravamo qui a fare esattamente quello che facciamo oggi, ha interloquito negli anni della sua sindacatura, quando l’imprenditore carinolese cominciò a conquistare diversi appalti nel comune capoluogo, soppiantando di fatto Angelo Grillo, il quale aveva lavorato in strettissima connessione al vicesindaco Enzo Ferraro e al dirigente, poi perito in un incidente stradale, Gianmaria Piscitelli.

La sede visitata dagli inquirenti è quella della Professione impresa srl con sede a Falciano del Massico, via Delle Dalie. Pontillo ha 52 anni ed è nato a Caserta.

Ancora una società di stanza a Santa Maria Capua Vetere: la Services & Consultings srl, sede in viale Consiglio d’Europa, in pratica la parte più nuova della città, il comparto C1 nord, con legale rappresentante Antonio Biagio Paolo, 57 anni e mezzo, di Cancello e Arnone.

Sempre rimanendo al già citato Pontillo, uno sguardo la Dda l’ha fatto dare anche negli uffici di via Caduti sul lavoro, a Caserta, dello studio Canzano-Pontillo, legale rappresentnate Addolorata Canzano, 53 anni, di Caserta, moglie del Pontillo.

Infine, due imprese della provincia di Salerno, la A.I.D.O., non sappiamo se solo omonima dell’associazione italiana donatori d’organo o se si tratta proprio della sezione territoriale di questo prestigioso soggetto di assistenza e di solidarietà, con sede a Battipaglia in via Guicciardini, legale rappresentante Anna Pacifico, 61 anni di Eboli. All’A.I.D.O. ha dato riscontro investigativo lo studio di servizi commerciali e di contabilità, Giovanni Camillo, 61 anni di Battipaglia, dove ha anche sede, in via Roma, questo studio nel quale sono stati acquisiti i documenti della contabilità dell’appena citata A.I.D.O.

Infine, ci si trasferisce nella provincia di Napoli, dove segnaliamo il nome della KBM Consulting sas di Tommaso Capezzuto & Co., legale rappresentante Tommaso Capezzuto 44 anni, di Nola, dove si trova la sede legale, mentre quella di esercizio è ubicata nella vicina San Vitaliano alla via Nazionale delle Puglie.