CAPUA. AIUTIAMO ANNALISA. Urge sangue per la sua nonna ricoverata in gravi condizioni

CAPUA- Affida ai social il disperato appello per bisogno di sangue per la nonna ricoverata in ospedale. A chiedere aiuto è una giovane donna capuana, Annalisa Medugno, che in un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook di “ciò che vedo in città Smcv”, chiede aiuto ai suoi concittadini, e non solo, affinchè chi può, rispettando alcuni parametri da lei ben illustrati, si rechi presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per donare sangue di cui la sua nonna gravemente malata ha bisogno in quanto la terapia al plasma potrebbe salvargli la vita.