CAPUA ALLE ELEZIONI. Ora è anche ufficiale: Adolfo Villani candidato a sindaco. Ecco le 6 liste che lo sosterranno

IL TESTO DEL COMUNUCATO STAMPA

CAPUA – Sarà Adolfo Villani il candidato Sindaco del fronte progressista.

Dopo settimane di confronto e di crescita collettiva, le forze di sinistra e tutte quelle che si riconoscono nel campo progressista hanno chiesto ad Adolfo Villani di essere il candidato Sindaco della coalizione.

Riconosciamo in Adolfo la competenza amministrativa, la storia politica e la visione di città necessaria a curare Capua in questa delicatissima fase.

La nostra è una alleanza politica e non un cartello elettorale: crediamo, infatti, che solo la Politica possa dare risposte ai problemi della città, è che solo la Politica sia in grado di cementare i rapporti tra le forze e i movimenti coinvolti per la realizzazione di un progetto ampio e ambizioso.

La coalizione è già al lavoro da settimane per stilare un programma condiviso che affronti in maniera capillare ogni aspetto: saremo leali con la cittadinanza e diremo la verità senza proclami e slogan privi di contenuti.

Siamo consapevoli che il progetto può realizzarsi solo se riusciremo a coinvolgere le forze vive della città e a suscitare la partecipazione e l’entusiasmo della cittadinanza in un confronto costante e necessario.

