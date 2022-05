CAPUA ALLE ELEZIONI. Romano si riavvicina anche a Brogna e Ludovico Prezioso prende la palla al balzo. Se il flirt continua volerà sin da subito da Adolfo Villani

CAPUA – Ludovico Prezioso ha parlato chiaro. Anzi, ha scritto chiaro. Il giorno 29 aprile, Paolo Romano ex presidente del consiglio regionale e almeno fino alla giornata di oggi candidato sindaco alle elezioni comunali, che si svolgeranno a Capua il prossimo 12 giugno, ha rilasciato una dichiarazione con la quale si è spinto già in avanti rispetto all’evento elettorale del primo turno: in sostanza, Romano afferma che qualora, come del resto è molto probabile, ma questo lo aggiungiamo noi, non dovesse accedere al ballottaggio, (pressochè scontato) del 26 giugno, lui si schiererà con il candidato del centro destra, presupponendo e dando in pratica per scontato che Adolfo Villani appoggiato da buona parte del centro sinistra capuano, al ballottaggio ci arriverà.

Figurativamente, pur non dichiarando in maniera esplicita di avere poche chances di andarci lui al ballottaggio il Romano auspica una riunificazione della coalizione politica che ha governato Capua fino all’avvento di Edoardo Centore, datato 2016. Dunque, Romano si dichiara pronto ad appoggiare eventualmente Carmela Del Basso, per altro in ottimi rapporti con la famiglia Catone che “a buona voglia o per forza”, è schierata dalla parte di Polo Romano, ex marito di Mina Catone e papà di Carlo Romano il quale, comprensibilmente e tutto sommato legittimamente ha combattuto non poco anche in famiglia perchè il suo genitore scendesse in campo.

Ma allo stesso tempo dichiara di essere pronto ad appoggiare Fernando Brogna. E questo risulta un po’ più sorprendente visto che l’avvocato fa parte di quell’area di Forza Italia, che con Romano ha rotto da anni. Ultimamente, ci dicono, che un’ottima attività di mediazione la stiano svolgendo persone in grado di dialogare con Sabina Aiello, da un paio di anni compagna del politico capuano.

Torniamo al nome e al cognome con cui abbiamo inaugurato questo articolo: Ludovico Prezioso è, come abbiamo già scritto, considerato uno dei candidati di rilievo delle liste di Paolo Romano, visto che alle elezioni scorse del 2019 ha raccolto 338 voti personali di preferenza.

Ora, già Prezioso ha vissuto con difficoltà il decollo della candidatura a sindaco per il centro sinistra dell’ex consigliere regionale dei Ds Adolfo Villani. Essendo stato uno dei promotori della discesa in campo di Paolo Romano, era chiaro che Ludovico Prezioso non poteva cambiare schieramento, visto e considerato che sua moglie è cugina diretta del Villani.

Quando, però, Paolo Romano ha rilasciato una dichiarazione di appartenenza politica, anticipando che lui, a prescindere da come andrà il primo turno, punta ad una riunificazione del centro destra, Ludovico Prezioso ha preso, come si suol dire, la palla al balzo. Ci dicono che non ha un profilo social personale, ma il 30 aprile in pratica il giorno dopo della pubblicazione delle dichiarazioni rilasciate da Paolo Romano ha scritto un po’ di righe, postandole proprio nella pagina del suo candidato a sindaco.

Prezioso, ha scritto in sostanza, così come potete controllare, visto che in calce pubblichiamo il testo integrale del post, che se Paolo Romano dovesse andare verso il centro destra lui non lo seguirà sentendosi un esponente, dato che il suo cuore batte decisamente per il centro sinistra. Una forte divergenza politica, insomma, rispetto alla quale, lo diciamo mettendo sulla bilancia la nostra esperienza, è meglio non formulare previsioni. Romano, infatti, ha continuato a dichiarare che lui si candiderà ma esistono condizioni di tensione, legate anche a un suo riavvicinamento all’area di Fernando Brogna che potrebbero spappolare la sua coalizione creando una situazione difficile e in grado potenzialmente di mettere in pericolo anche la sua candidatura.

La nostra è una valutazione che esprime una possibilità e non una certezza.