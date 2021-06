CAPUA. Blitz dei carabinieri al Parco Primavera. Sequestrati 1,4 kg di hashish

CAPUA – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua, coadiuvati da militari del nucleo cinofili di Sarno (SA), nel corso di un servizio di controllo del territorio volto da infrenare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto presso il complesso residenziale “Parco Primavera”, ubicato in via Scarano a Capua, al rinvenimento di 14 panetti di hashish per un peso totale di 1.4 Kg. circa e della somma in contanti pari a € 1.620,00 suddivisa in banconote di vario taglio.

I militari dell’Arma nel corso di un controllo nelle cantine dei palazzi del citato complesso residenziale, il cui accesso è stato reso possibile dall’intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta, poiché protetto da lucchetti antieffrazione, hanno rinvenuto un barattolo di platica di colore bianco con all’interno la predetta sostanza stupefacente, sempre all’interno dello stesso locale, poggiato su di un tavolo, è stato rinvenuto uno zaino a spalla, verosimilmente utilizzato per il trasporto dello stupefacente.

Nel corso della perquisizione, all’interno di un locale attiguo è stato invece rinvenuto, occultato all’interno di un mobile, un secondo barattolo in plastica con tracce di hashish e in un cassetto la citata somma di denaro.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Capua.