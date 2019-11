CAPUA. Blitz dei Nas nella materna del Rione Santagata, mensa sporca. Il sindaco chiude tutti i refettori

CAPUA – I carabinieri per la Tutela per la Salute (Nas) di Caserta nella scuola materna del Rione Carlo Santagata di Capua, il sindaco sospende la somministrazione dei pasti in tutte le scuole della città.

La decisione, presa oggi, a seguito dei controlli effettuati dai militari dell’Arma nella struttura scolastica e dove sono stati riscontrati problemi igienico-sanitari e strutturali che non consentono l’utilizzo dei pasti fino a che l’ufficio tecnico comunale non effettuerà le necessarie verifiche circa la igienicità e la utilizzabilità del refettorio.