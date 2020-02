CAPUA. Diamo una mano a Manuel. Bimbo ricoverato in oncologia, scatta la solidarietà

CAPUA – E’ ricoverato da alcune settimane nel reparto di oncologia pediatrica a Napoli, il piccolo Manuel di Capua. Papà e mamma non hanno chiesto aiuto, ma la città tutta si è mobilitata per permettere ai genitori di stargli il più vicino possibile.

Per questo motivo, alcuni cittadini, si stanno organizzando per raccogliere buoni nelle varie attività commerciali della città.

Chi volesse contribuire, può recarsi in qualsiasi negozio del posto, chiedendo all’esercente di emettere un buono e pagandone il corrispettivo. Il buono poi dovrà essere portato in piazza dei Giudici nella sede della Pro Loco che si è impegnata nella raccolta.

Come buono è sufficiente un foglio di carta con la dicitura: buono di €…. per il piccolo Manuel con timbro e firma dell’esercente che lo ha emesso.

Manuel ha bisogno anche di: Pannolini Pampers Baby Dry – Taglia 6. Body Mezza Manica caldo/cotone – taglia 24 mesi. Body Mezza Manica cotone – taglia 24 mesi. Completo di cotone manica lunga.