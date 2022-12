CAPUA. Donna scippata della borsa da un’auto in corsa

E’ accaduto ieri pomeriggio per le vie del centro

CAPUA – Donna rapinata della borsa in pieno centro. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 18,00 per le vie del centro della città di Capua. A raccontare l’episodio è la figlia della vittima la quale attraverso un post nel gruppo Facebook cittadino “S.P.Q.C. Capua ai capuani” mette in guardia la cittadinanza e spera che qualcuno possa aiutarla a ritrovare quantomeno i documenti dell’anziana madre. La signora scrive: “Fate Attenzione. Mia madre è stata scippata mentre tornava a casa in pieno centro alle 18. Un uomo da solo in un panda viola/blu l’ha strattonata facendola cadere e tirandole la borsa. Cosa sta diventa Capua… Se qualcuno dovesse trovare la borsa o i documenti in un pattumiera vi prego di contattarmi”