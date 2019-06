CAPUA. Due grillini all’opposizione. Ecco gli eletti nel consiglio comunale

CAPUA – Luca Branco è il nuovo sindaco di Capua e con lui entrano in consiglio comunale, in maggioranza, Luigi Di Monaco e Patrizia Aversano Stabile per il Partito democratico; Gianluca D’Agresti e Pasquale Frattasi di Capua Bene Comune; Pietro Caruso e Salvatore Raimondo di Insieme per Capua; Maria Giacobone e Ludovico Prezioso di Capua nel Cuore; Michele Giugno e Luigi Sperino di Capua 3 Luglio.

All’opposizione vanno, invece, il candidato sconfitto al ballottaggio Angelo Di Rienzo, Roberto Caiazzo e Nunzia Miccolupi per il Movimento 5 Stelle, Anna Vegliante della Lega, Rosaria Nocerino di Siamo Capua, Melina Ragozzino di Forza Italia.