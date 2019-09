CAPUA. Il Touring Club organizza visite guidate per rievocare la figura di Silvio Fiorillo

CAPUA (P. M.) – A cura del Touring Club Italiano, la nota associazione di volontariato non profit nata nel lontano 1894 che si occupa di turismo, cultura e ambiente, ritornano a Capua il 21 e 22 settembre prossimi, per il quinto anno, le Giornate Europee del Patrimonio, l’affermata manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa con l’appoggio della Commissione europea, che dal 1991 apre ai cittadini le porte di monumenti, siti storici, artistici e naturalistici.

La città, che si fregia a buona ragione del titolo di perla del Volturno e che per la sua monumentalità meriterebbe ben altra valorizzazione insieme con il tratto urbano del suo fiume, realizzerà per l’appuntamento una serie di celebrazioni e di visite guidate al suo patrimonio storico-architettonico e museale, rivolte a rievocare in particolar modo la figura di un suo figlio insigne, Silvio Fiorillo, che fu tra i protagonisti della Commedia dell’Arte del ‘600.

Drammaturgo, attore, che insieme con i figli portò la sua compagnia di giro in tutte le corti e le piazze d’Europa, Fiorillo è conosciuto maggiormente per essere stato il creatore di Pulcinella, maschera eterna, il cui personaggio fece agire per la prima volta nella sua commedia La Lucilla Costante (scritta nel 1609 e rappresentata solo nel 1632, dopo la sua morte), ambientata proprio a Capua.

Tra i tanti eventi in programma, ci preme segnalare, per il suo specifico interesse, il convegno che sabato 21, dalle ore 10.00, sarà tenuto nella splendida chiesa longobarda di San Salvatore a Corte, sulla vita e le opere di Silvio Fiorillo, con le relazioni dello storico capuano prof. Pompeo Pelagalli e del docente universitario di Storia del Teatro dell’ateneo Federico II di Napoli prof. Francesco Cotticelli.

Nel corso dell’incontro, con intermezzi recitativi, l’attore Jury Monaco interpreterà la maschera di Pulcinella.

A riguardo di questo artista, che è anche regista ed autore teatrale, vorremmo notare come, avendolo visto in azione sul palcoscenico proprio in una sua piece su Pulcinella, i cui testi ci sono apparsi filologicamente ineccepibili e pieni di inventiva, ci meraviglia che non sia finora ancora assurto a quella notorietà nazionale, pure guadagnata da figure che sono artisticamente ben al di sotto di lui.

Bah, misteri del mondo dell’arte, ci illudiamo di credere !

Qui, il programma completo della manifestazione.