CAPUA. Le ultimissime indiscrezioni su tutti i nomi e le deleghe della nuova Giunta comunale

CAPUA (g.g.) – Lo schema è quello già da noi illustrato in un altro articolo: ognuna delle liste che ha sostenuto Luca Branco al primo turno e anche al ballottaggio avendo una rappresentanza simmetrica di due consiglieri, esprimerà un assessore.

Nulla è ancora definito ufficialmente e l’unica certezza riguarda Pasquale Frattasi. L’accordo, siglato prima delle elezioni con Branco gli garantisce la carica di vicesindaco e l’assessorato al bilancio, in rappresentanza della lista Capua Bene Comune.

Il resto sono indiscrezioni. Ma a questo punto, piuttosto fondate. Sarebbero 3 i primi dei non eletti ad entrare nell’esecutivo. Come scrivemmo la volta scorsa, questo è il metodo più sicuro per ridurre il rischio di casini quando i consiglieri eletti, trascorso un pezzo di consiliatura, cominciano a tirar calci per entrare in Giunta. Quando il posto è occupato da uno che si è impegnato per far posto al consigliere interno, capita spesso che lui dalla sedia non voglia scrollarsi e avendo fatto pappa e ciccia con il sindaco, quest’ultimo fa, come si suol dire, il pesce in barile di fronte alle rivendicazioni dei consiglieri eletti.

Inserire il primo di quelli rimasti fuori, garantisce a questi una vera e propria staffetta: l’eletto entra in Giunta e l’assessore in carica si dimette ed entra in consiglio come primo dei non eletti.

Ecco perché questo metodo è significativamente diffuso.

Il Pd, dunque, dovrebbe far entrare in Giunta l’ingegnere Davide Castelbuono, al quale, come delega principale, andrebbero i lavori pubblici. Capua c’è, cioè la lista del sindaco, adottando lo stesso metodo, nominerebbe Saviano Mingione. Per lui la delegata delega all’urbanistica ma anche quelle all’arredo urbano e al commercio. Stesso discorso per Capua 3 Luglio, con la prima dei non eletti Loredana Affinito. Per lei sarebbero pronte le deleghe al marketing territoriale, turisti ed eventi. L’unica esterna pura sarebbe una certa D’Orta, espressa dalla lista Capua nel cuore.

Ne sapremo di più nei prossimi giorni perché in questo fine settimana e inizio della prossima, il sindaco Branco dovrà, giocoforza, ufficializzare la sua squadra, per evitare che chi l’ha votato possa pensare che sia già incontrando delle difficoltà di assetto della sua maggioranza.