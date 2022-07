CAPUA – È stato arrestato, mentre era in fila alla mensa della Caritas presso la stazione di Piazza Garibaldi a Napoli, Octavian Muntean, 41enne rumeno. L’uomo senza fissa dimora ed irregolare sul territorio italiano, è stato tratto in arresto con l’accusa di aver ucciso lo zio Petru Muntean, 62 anni, lo scorso 1 luglio presso il campo sportivo in disuso di via Giardini a Capua.