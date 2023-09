CAPUA. Raffica di furti in città, tre episodi nella stessa notte. Segnalata auto “sospetta”

.

CAPUA – Furto al supermercato Pellicano in via Santa Maria Capua Vetere, in una salumeria in via Santa Maria La Fossa e in un’abitazione in via Mezza Appia nei pressi della pizzeria “da Mario” nella zona di Porta Roma a Capua.

Nel mirino dei malviventi sono finiti i registratori di cassa e il denaro in essi contenuto mentre per quanto riguarda l’abitazione i malviventi si sarebbero introdotti in un appartamento mettendo a soqquadro la casa alla ricerca di denaro e di oggetti preziosi per poi dileguarsi facendo perdere le loro tracce.

Alcuni vicini di casa delle vittime hanno notato un’auto sospetta, una golf con cerchi in lega lucidi con a bordo tre persone di colore, aggirarsi in zona e prontamente segnalato la presenza attraverso i social.