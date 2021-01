CAPUA – La frazione di Sant’Angelo in Formis si sveglia con una terribile notizia. È morto Antonio Carusone, anche noto con il nomignolo di O’Cumpar.

L’uomo era residente per la parte alta della città di Capua, non distante dalla Basilica benedettina. Storico dipendente della ditta Munno, specializzata in attrezzature da bar e ristoranti era sposato con Maria, Chicchinella, anche lei molto conosciuta in città. I funerali si terranno domani 18 gennaio nella chiesa di Sant’Antonio di Padova.