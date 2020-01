CAPUA. Shock in città, 22enne del posto aggredisce bambina

CAPUA – Nella prima serata di ieri, erano circa le 19, una bambina di 10 anni è stata aggredita da una 22enne del posto. La piccola si trovava nei pressi del Parco delle Fortificazioni e in compagnia di un’amichetta stava passeggiando quando è stata oggetto prima d’insulti, da parte della 22enne ,e poi le ha tirato i capelli . Intervenuta la mamma della bambina ha trasportato la piccola al psaut della città per le prime cure e successivamente si è recata presso la caserma locale dei carabinieri. A questo punto la 22enne ha allertato la famiglia e insieme hanno atteso il passaggio di mamma e figlia per aggredirle, nuovamente, questa volta con un bastone di legno. Le due malcapitate sono riuscite a liberarsi dall’aggressione solo grazie all’intervento dei carabinieri allertati dai passanti.