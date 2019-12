CAPUA. Si arrampicano fino al terzo piano di uno stabile. Ladri messi in fuga dai proprietari

CAPUA – Approfittando che fosse sabato e pensando di trovare la casa vuota, alcuni ladri, ieri sera, si sono arrampicati sul tubo della pluviale fino a raggiungere il balcone di un appartamento al terzo piano di uno stabile di via Martiri di Nassiriya a Capua. Una volta arrivati, però, i proprietari si sono accorti della loro presenza ed hanno cominciato a gridare e ad inveire contro i malviventi mettendoli in fuga. Questi, come dei veri funamboli, sono riusciti a scendere in men che non si dica in strada facendo perdere le loro traccia.