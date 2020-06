CAPUA. Tentano il colpo a noto caseificio. Messi in fuga dal vigilante virtuale in 60 secondi

In due sono entrati…

CAPUA (Christian e Lidia de Angelis) – Tentano il colpaccio al caseificio, messi in fuga dalla vigilanza virtuale. Durante la mattinata del 3 giugno intorno alle 2 due malviventi, giovani, con giubbini e cappucci si sono introdotti all’interno del perimetro del Caseificio Auriemma S.r.l. a Capua. I soggetti credendo di agire indisturbati stavano per violare l’ingresso dell’esercizio commerciale, ma sono stati messi in fuga dal custode virtuale che avendo avvistato gli intrusi ha avviato immediatamente i protocolli di emergenza, e notiziato il titolare dell’azienda e le autorità competenti.